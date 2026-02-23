Lecsaptak a baranyai zsaruk: tíz drogdílert vontak ki a forgalomból - Videó!

Pécs és Siklós környékén tevékenykedő kábítószerdílereket fogtak el a baranyai rendőrök a DELTA Program keretében.

Január végén csaptak le a nyomozók a Mecsek kommandó segítségével Kozármislenyben egy 44 éves férfira, annak 25 éves élettársára, valamint a férfi fiára, akik éppen egy földes út melletti villanyoszlop tövében rejtették el a későbbi értékesítésre szánt kristályos anyagot.

A bizonyítékok alapján az idősebb férfi 2025 szeptemberétől jelentős mennyiségben kereskedett droggal, amit részben maga, részben élettársa értékesített az aldílereknek. Elfogásukat követően kihallgatták, őrizetbe vették őket, majd kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

A nyomozók a teljes körű felderítés érdekében továbbgöngyölítették a szálakat. Kiderült, a 25 éves nő az anyjának, valamint annak férjének adja tovább a kristályt, de képbe került még két - a családhoz köthető férfi -, valamint további három aldíler, akik mindannyian a 44 éves férfitől beszerzett kristállyal kereskednek.

A napokban őket is elfogták, kihallgatásukat, majd őrizetbe vételüket követően velük szemben is kezdeményezték a letartóztatást.

Mind a tíz - a Pécs és Alsószentmárton között szervezetten tevékenykedő - díler ellen kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

