Több mint két méterrel emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál
2026. február 23. hétfő 10:37
A Duna vízgyűjtő területein hullott csapadék, valamint a hóolvadás miatt kissé árad a Duna, amelynek hatására Mohácsnál is emelkedik a folyó vízszintje.
Kisebb árhullám vonul le a folyón, hétfőn reggel 280 centis vizet mértek, hétvégére pedig már az öt métert is megközelíti majd a Duna vízszintje.
Mindez azonban így is csak közepes vízállást jelent majd.
Az előrejelzés szerint akkor már nem lesz a nagyobb víznek utánpótlása, így várhatóan nem emelkedik tovább a vízszint.
Képünk archív felvétel.
M. B.
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Bíróság elé állítják a bíróra támadó...
- Több mint két méterrel emelkedik a...
- Így szavazott Pécs harminchat éve, az...
- Fotósok számára indul túra az...
- Tizennyolc határsértőt kapcsoltak le...
- Orbán Viktor: a legnagyobb veszély,...
- Ragadós volt a példa: már minden...
- A helyzet fokozódik: akár harminchat...
- Vége a pótlóbuszozásnak, újra a...
- Ismét fogadja a vendégeket Pécs...