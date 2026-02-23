Több mint két méterrel emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál

A Duna vízgyűjtő területein hullott csapadék, valamint a hóolvadás miatt kissé árad a Duna, amelynek hatására Mohácsnál is emelkedik a folyó vízszintje.



Kisebb árhullám vonul le a folyón, hétfőn reggel 280 centis vizet mértek, hétvégére pedig már az öt métert is megközelíti majd a Duna vízszintje.



Mindez azonban így is csak közepes vízállást jelent majd.

Az előrejelzés szerint akkor már nem lesz a nagyobb víznek utánpótlása, így várhatóan nem emelkedik tovább a vízszint.

Képünk archív felvétel.

