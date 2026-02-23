Bíróság elé állítják a bíróra támadó pécsi szurkolót

A Pécsi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állítja azt a szurkolót, aki egy elsőosztályú kosárlabda mérkőzésen a bíróra támadt.



A férfi 2026 januárjában Pécsett, a sportcsarnokban nézőként vett részt egy kosárlabda

mérkőzésen, ahol a játéktér szintjén, de attól kordonszalaggal elválasztott és a nézőknek

fenntartott területen tartózkodott, közvetlenül az oldalvonal mellett.



A játékidő második negyedében a terhelt egy általa vitatott játékvezetői döntést követően

a kordonszalagot a testével maga előtt tolva belépett a játéktérre és ott a nézőtérnek

háttal álló játékvezetőt jobb tenyérrel egy alkalommal meglökte.



A mérkőzés egy rövid időre félbe szakadt, majd miután a terheltet kivezették a

csarnokból, tovább folytatódott.



Az elkövető cselekménye a nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének a

megállapítására alkalmas.