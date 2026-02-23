Bíróság elé állítják a bíróra támadó pécsi szurkolót
2026. február 23. hétfő 09:55
A Pécsi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állítja azt a szurkolót, aki egy elsőosztályú kosárlabda mérkőzésen a bíróra támadt.
A férfi 2026 januárjában Pécsett, a sportcsarnokban nézőként vett részt egy kosárlabda
mérkőzésen, ahol a játéktér szintjén, de attól kordonszalaggal elválasztott és a nézőknek
fenntartott területen tartózkodott, közvetlenül az oldalvonal mellett.
A játékidő második negyedében a terhelt egy általa vitatott játékvezetői döntést követően
a kordonszalagot a testével maga előtt tolva belépett a játéktérre és ott a nézőtérnek
háttal álló játékvezetőt jobb tenyérrel egy alkalommal meglökte.
A mérkőzés egy rövid időre félbe szakadt, majd miután a terheltet kivezették a
csarnokból, tovább folytatódott.
Az elkövető cselekménye a nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének a
megállapítására alkalmas.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
