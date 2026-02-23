Fotósok számára indul túra az Abaligeti-barlangban
2026. február 23. hétfő 08:31
A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója az Abaligeti-barlang. Különleges formájú képződményei közül több nevet is kapott, így látható itt többek között a Pisai ferde torony, a Flórián-kút, a Kálvária, az Elefántfej, a Karthágó romjai, vagy a Niagara-vízesés.
A barlangban a túrák folyamatos haladása miatt nem szabad fényképezni.
A március 6-án, délután három órakor induló túra esetében kivételt tesznek, a cél ezúttal a barlang képződményeinek megörökítése lesz.
A programon fotós szakvezető segítségével nyílik lehetőség fényképeket készíteni. Amatőr és profi fotósokat egyaránt várunk!
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges.
E-mail: [email protected], [email protected]
Forrás: DDNP
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Bíróság elé állítják a bíróra támadó...
- Több mint két méterrel emelkedik a...
- Így szavazott Pécs harminchat éve, az...
- Fotósok számára indul túra az...
- Tizennyolc határsértőt kapcsoltak le...
- Orbán Viktor: a legnagyobb veszély,...
- Ragadós volt a példa: már minden...
- A helyzet fokozódik: akár harminchat...
- Vége a pótlóbuszozásnak, újra a...
- Ismét fogadja a vendégeket Pécs...