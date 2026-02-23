Így szavazott Pécs harminchat éve, az első szabad választáson, 1990 tavaszán
2026. február 23. hétfő 08:47
Harminchat esztendeje tartották az első szabad választást Magyarországon, amelynek apropóján a pécsi körzetek, az egykori 1-es, 2-es és 3-as választókerületek talán azóta feledésbe merült eredményeit idézzük fel.
Az első szabad választás, ahogy az országban és a megyében, a pécsi választókerületekben is az MDF és az SZDSZ versengéséről szólt. Baranyában nagyon sokan, több mint 208 ezren mentek el szavazni az első fordulóban, a részvételi arány meghaladta a hatvanöt százalékot.
Az MDF országos fölénye a megyében is érvényesült, a hétből négy helyen nyertek, az SZDSZ két választókerületben, az egyik pécsi mellett a mohácsi körzetben győzött, míg Siklóson a Független Kisgazdapárt jelöltje lett a befutó.
A pécsi 1. választókerületben (Pécs-Kelet) a későbbi kultuszminiszter, dr. Andrásfalvy Bertalan (MDF) szerzett mandátumot. Az első fordulóban a voksok 43, 89 százalékát szerezte meg, legnagyobb riválisa, a szabaddemokrata dr. Varga Levente 36, 67 százalékot gyűjtött. Őket csak a kisgazda Galbáts András tudta megközelíteni, a szavazók 19, 43 százaléka voksolt rá.
A további baranyai kerületek nyertesei 1990-ben:
4. választókerület (Komló): dr. Hoppa József (MDF)
5. választókerület (Mohács): dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
6. választókerület (Siklós): Nagy Ferenc József (FKgP)
7. választókerület (Szigetvár): dr. Kapronczay József (MDF)
A 2. választókerületben (Pécs-Nyugat) az ugyancsak MDF-es Pap András nyert a második fordulóban. Az első kanyarban 45,93 százalékig jutott, a szabaddemokrata Gettó József 38,72-ig. Érdekesség, hogy Szili Katalin már az 1990-es választáson is indult, a harmadik helyen végzett 15,33 százalékkal. Az akkor még szocialista politikus az összes ezt követő választáson jelölt volt Pécsett, 1994 és 2006 között pedig minden alkalommal győzött.
A pécsi 3. választókerületben (Kertváros) 1990-ben Bretter Zoltán (SZDSZ) nyert. Az első fordulóban 49,48 százalékot szerzett, legfőbb vetélytársa, az MDF-es dr. Mednyánszky Sándor 36,14-et. A szocialista dr. Vonyó József lett a harmadik, 14,36 százalékkal.
Képünkön: az MDF egyik elhíresült plakátja 1990-ből.
M. B.
