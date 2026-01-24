Orbán Viktor: a legnagyobb veszély, hogy a magyar fiatalokat Ukrajnába viszik katonának

Európa már háborúban van; a kérdés csak az, hogy ennek hatásai milyen gyorsasággal érkeznek meg a mi életünkbe - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes rendezvényén szombaton Kaposváron.



A legnagyobb veszélynek azt nevezte, hogy a magyar fiatalokat Ukrajnába viszik katonának, hangsúlyozva, nem szeretnék, ha Magyarországnak olyan kormánya lenne, amely nem a háborúból való kimaradást szorgalmazza, "hanem egyszerre akar lépni a nyugatiakkal".

Az Európai Unió vezetői eldöntötték, hogy Oroszországot le fogják győzni a háborúban, az ukrán fronton - jelentette ki.

Megemlítette, eddig 195 milliárd eurót adott az unió Ukrajnának, és döntöttek újabb 90 milliárdról. Az Európai Bizottság terve szerint összesen mintegy 800 milliárd dollárnyi tőkejuttatás lenne összhangban az elképzelésekkel, és ehhez jönnének még az ukránok szerint 700 milliárd dollárra rúgó katonai költségek

- sorolta.

A miniszterelnök úgy nyilatkozott, a kontinens 2-3-4 generáción át nyögheti a háború következményeit, majd arról beszélt, a terv része hogy Ukrajna 2027-ig csatlakozzon az Európai Unióhoz, ez pedig "tönkreteszi a magyar mezőgazdaságot", és az "összes pénzünket elviszi".

Arra figyelmeztetett: semmilyen illúziót nem szabad táplálni, csak olyan konfliktust kell vállalni, amit meg lehet nyerni, és sosem szabad azt hinni, hogy nagyobb konfliktust lehet megnyerni, mint amire valóságban képes valaki. Tehát stratégiai nyugalom, majd utána meg kell nézni, hogy kikkel lehet szövetkezni, kiket lehet kivásárolni vagy kivonni az ellenfelek köréből - fejtette ki, példaként hozva, hogy legutóbb Magyarország így ki tudott maradni a 90 milliárd eurós, Ukrajnának adandó európai uniós hitelből. Megjegyezte: a legfontosabb, hogy mindig legyen egy kijárat, hátha nem jön be a terv.

Értékelése szerint "mindig próbálkozni kell, mert törpejárásban nem lehet boldogulni". Ha törpejárásban maradsz, akkor osztozni fogsz néhány más ország sorsával, "akiket ha fölhívnak Brüsszelből, csak annyit mondanak a telefonban: Jawohl! Ezt mi nem akarjuk. Ezek nem mi vagyunk." - fogalmazott.