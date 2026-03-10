Hetven éve tarolta le az ár a Mohácsi-szigetet, 5800 embert kellett kitelepíteni - Videó!

Aki átélte, sosem feledi el 1956 márciusát: az ország történetének legpusztítóbb jeges áradása elöl emberek ezreit menekítették ki a Margitta-szigetről, a házak, a jószágok azonban odavesztek. A tragédia 70. évfordulóján, pénteken megemlékezést tartanak Újmohácson.

Sem azt megelőzően, sem azóta nem történt hasonló természeti katasztrófa: az 1955-56-os esztendő telének végén a Duna Dunaföldvár alatti szakaszán hatalmas erősségű és magasságú jeges ár pusztított. A hosszú, kemény tél után a folyó felsőbb részein erős olvadás, jelentős csapadék, gyors árhullám alakult ki. Az alacsony és magas hőmérsékletek szokatlanul nagy különbsége és gyors váltakozása, egyenetlensége miatt márciusra több száz kilométeres hosszúságban és teljes szélességben befagyott a Duna .

Újabb és újabb ár- és hideghullámok, lefagyó és összetorlódó, megbonthatatlan jégtömegek, lassú jégmozgás, vízvisszaduzzasztás rontották a helyzetet.

Megemlékezést tartanak az évfordulón

A Mohács-szigeti Településrészi Önkormányzat az 1956-os jeges árvíz 70 éves évfordulója alkalmából megemlékezésre tart Újmohácson. Pénteken délután három órakor a Margitta Művelődési Háznál beszédet mond Hargitai János országgyűlési képviselő. A Völgyesi Jenő Óvoda és Általános Iskola ovisai és diákjai műsora után megkoszorúzzák árvízi emléktáblát, majd a Szegedi úti árvízi emlékművet. A sportcsarnokban kiállítás nyílik, majd elődadást, vetítést tartanak a dunai árvízről.



Az ósükösdi Vajastorok és az országhatár közt huszonkét helyen szakadt át a Duna bal parti töltése. Baján március 11-én a jeges ár áttörte a város központjában lévő, a pecás szobráról jól ismert Vörös-hidat , több méteres jeges víz alá került Józsefváros és a város több más területe, ipari, mezőgazdasági létesítménye is, háromszázhatvan család vált hajléktalanná .



Az akkor már napok óta bombázott jégtáblák egymás alá verődve fenékig eltorlaszolták a folyó medrét az apatini kanyarban, így a víz visszaduzzadt.





1956. március 13-án a Duna vízszintje megközelítette az ezres jelzést Mohácsnál. Az ár a várost Mohácsot fenyegette, s a védekezés irányítói , miután más megoldás nem kínálkozott, úgy határoztak, átszakítják a szigeti körgátat. Ez Mohács megmenekülését jelentette, ennek az ára azonban a sziget pusztulása volt .

A Margitta-szigetet teljesen elöntötte a Duna, több mint 5800 embert kellett kimenekíteni. A hatalmas mennyiségű jeges víz gyakorlatilag az összes épületet, s az állatállomány jelentős részét elpusztította a szigeten, óriási anyagi károkat okozva.



Képünkön: mentik a menthetőt (a felvétel az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság hivatalos oldalának archívumából származik).