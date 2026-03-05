Jön a pécsi buszos sztrájk: így közlekednek a járatok a munkabeszüntetés idején
2026. március 05. csütörtök 13:41
A Tüke Busz közzétette az elégséges szolgáltatást biztosító menetrendet a vasárnappal kezdődő autóbusz-vezetői sztrájk idejére. A társaság ezzel törvényi kötelezettségének tett eleget. A sztrájkkal érintett napokon is prioritásként kezelik a város ipari parkjaiban működő, illetve a kiemelt foglalkoztatók dolgozóinak a műszakváltásokhoz igazodó munkába- és hazajutását.
A kiemelt munkáltatókat és az ipari parkokat érintő járatok közül a 20-as, 21-es, 121-es járatok (Hőerőmű - Finn utca ipari park),a déli ipari park esetében az 51-és 52-es járatok, illetve a nyugati városrész ipari létesítményeit érintő 25-29-es járatok a műszakváltásokhoz igazodóan lehetőség szerint minden esetben közlekedni fognak.
Kiemelt céljuk, hogy a pécsieket minden lehetséges felületen pontos információkkal lássák el. Ennek érdekében:
• minden buszmegállóba figyelemfelhívó tájékoztatást helyeztek ki, amelyen az ügyfélszolgálat telefonszámát (hétfőtől-péntekig hívható: 72/510-992), a diszpécserszolgálat telefonszámát (72/224-654) és a weboldalunk címét is feltüntettük;
• a sztrájkmenetrendet közzétették a társaság honlapján;
Forrás: Tüke Busz Zrt.
