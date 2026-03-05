Áruház parkolójában gyulladt ki egy autó Pécsett

Kigyulladt egy áruház parkolójában egy gépkocsi Pécsen, a Kincses úton csütörtökön délelőtt.

A jármű motortere égett.

A pécsi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig egy szabadnapos hivatásos tűzoltó egy porral oltóval elfojtotta a lángokat.

A raj hőkamerával átvizsgálja az autót.

Képünk illusztráció.

