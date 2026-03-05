Áruház parkolójában gyulladt ki egy autó Pécsett
2026. március 05. csütörtök 11:15
Kigyulladt egy áruház parkolójában egy gépkocsi Pécsen, a Kincses úton csütörtökön délelőtt.
A jármű motortere égett.
A pécsi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig egy szabadnapos hivatásos tűzoltó egy porral oltóval elfojtotta a lángokat.
A raj hőkamerával átvizsgálja az autót.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Jelentősen emelkedett januárban is az...
- Három autó ütközött össze Pécsett, a...
- Áruház parkolójában gyulladt ki egy...
- Aki akar és tud, hetente kétszer is...
- Tovább csökkent az influenzával...
- Pécsi gimnazista ért el nagy sikert a...
- Július elejétől új helyen lehet...
- Folytatódik a Corso Hotel melletti...
- Teljes egészében megújul a PTE...
- Napsütéses, tavaszias napunk lesz...