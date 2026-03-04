Pécsi gimnazista ért el nagy sikert a nemzetközi versenyen

A magyar középiskolások két ezüst- és egy bronzérmet szereztek a Ljubljanában megrendezett téli Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpián (International Winter AI Olympiad - IAIO) - közölte a versenyzők felkészülését segítő Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara (ELTE-IK) szerdán az MTI-vel.

Mint írták, több mint húsz ország csaknem száz diákja mérte össze tudását Szlovéniában a számítógépes látás és robotika, a gépi tanulás vagy a természetes nyelvfeldolgozás terén, de a sikeres szerepléshez matematikai és algoritmikus feladatokat, valamint gyakorlati mesterséges intelligencia-modell fejlesztést is el kellett végezniük.

A magyar versenyzők közül a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium tanulói, Ungár Vince és Szilágyi Balázs ezüstérmet, míg a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumból Lehotai Gergely (képünkön balról a második) bronzérmet kapott, továbbá kiválóan szerepelt Graselly Bence is - számoltak be róla.

A közleményben kitértek arra is, hogy a magyarok csapatvezetőjét, Gulyás Lászlót, a Neumann Társaság alelnökét, az ELTE IK Mesterséges Intelligencia Tanszék helyettes vezetőjét az IAIO gyűlése a nemzetközi bizottságba választotta, aki így a továbbiakban nem csupán a magyarországi csapat, hanem a nemzetközi esemény szervezésében is segédkezni fog.