Elhunyt a pécsi úszósport legendája, dr. Petrov Anatolij mesteredző

Életének nyolcvanhatodik évében elhunyt dr. Petrov Anatolij mesteredző, a pécsi úszósport meghatározó alakja, generációk nevelője, akinek neve mára összeforrt az ANK uszodával és a magyar úszás sikereivel, közölte a szomorú hírt a PSN Zrt.

Petrov Anatolij 1968-ban szerzett diplomát a Moszkvai Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán, majd 1981-ben - családját követve - Pécsre költözött. Két bőrönddel, könyvekkel és rendíthetetlen hittel érkezett, és rövid időn belül új korszakot nyitott a pécsi úszósport történetében.

Előbb a kertvárosi óvodában indította el a vízhez szoktatást, majd 1984-től az ANK uszodában dolgozott. Az általa alapított ANK Úszóklubot a nulláról építette fel, amely az évek során országos, majd nemzetközi szinten is elismert műhellyé vált.

„Nem a stopper a főszereplő!"

Szakmai hitvallását már egy 1991-es interjúban világosan megfogalmazta: nem az eredmények hajszolása, hanem az alapok biztos elsajátítása, a helyes technika, a tudatos munka és a gyermek személyiségének tisztelete a legfontosabb.

Szigorú, következetes edző volt, aki hitt a fegyelemben, de abban is, hogy a versenyen kell teljesíteni: nem mindenáron, hanem felkészülten, belső meggyőződéssel. Munkája során különösen büszke volt arra, hogy évtizedeken át nem történt komoly baleset a medencében.

Bajnokok és példaképek nevelője

Tanítványai között olimpikonok, világ- és Európa-bajnoki érmesek, valamint paralimpiai bajnokok sorát találjuk. Munkáját olyan kiváló sportolók fémjelzik, mint Jakabos Zsuzsanna, Pásztory Dóra, Sors Tamás, valamint a fiatalok közül Jászó Ádám.

Különleges szerepe volt a paraúszás integrációjában: amikor ez még korántsem volt természetes, ő az épekkel együtt edzette a fogyatékkal élő sportolókat, egyenrangú félként kezelve őket: következetesen, elveiből soha nem engedve.

A név, amely örökre Pécshez tartozik

Munkássága előtt tisztelegve Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020-ban úgy döntött, hogy az ANK uszoda felveszi a nevét. A névadó ünnepséget Tolja bácsi 80. születésnapján tartották, méltó elismeréseként annak az életútnak, amely egy pici lakótelepi medencétől a világversenyek dobogójáig vezetett.

Ikergyermekei, Iván és Árpád edzőként viszik tovább a mesterséget, továbbörökítve azt a szakmai és emberi örökséget, amelyet édesapjuk képviselt.

Az utóbbi időben betegsége miatt már nem lehetett ott szeretett uszodájában, de szellemisége, tanítványainak sikerei és a nevét viselő létesítmény örökké emlékeztetnek bennünket arra, mit jelent alázattal, következetesen és emberséggel szolgálni a sportot.

A pécsi úszótársadalom búcsúja

„Megrendülten értesültünk róla, hogy elhunyt dr. Petrov Anatolij, szeretett Tolja bácsi. Tolja bácsi évtizedeken át volt a pécsi úszósport meghatározó alakja. A medence partján generációk nőttek fel a keze alatt. Sokan közülük kiemelkedő sportolóvá, olimpikonokká, paralimpikonokká váltak, többen pedig az úszás és a sport szeretetét kapták tőle életre szóló útravalóként. Szakmai tudása, következetessége és különleges személyisége mindannyiunk számára meghatározó volt. A pécsi úszóközösség hálával és tisztelettel gondol rá. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében, Tolja bácsi."

