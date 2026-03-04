Továbbra sem akadtak az eltűnt 11 éves, mohácsi kisfiú nyomára
2026. március 04. szerda 08:36
Február 18-án veszett nyoma Rózsavölgyi Leonárdónak, a körözését a Mohácsi Rendőrkapitányság rendelte el. A körözés továbbra is érvényben van, azaz egyelőre sajnos nem akadtak a gyermek nyomára.
A tizenegy éves, Mohácson született kisfiú eltűnésének körülményeiről semmilyen további információt nem osztott meg a hatóság a police.hu oldalán, így nem tudni, mi állhat annak hátterében.
A rendőrség azt kéri, aki tud valamit a fiú hollétéről, tegyen bejelentést, akár névtelenül is.
EQM
