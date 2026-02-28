Máris támadnak a pollenek, elindult a szezon
2026. február 28. szombat 16:58
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek allergiás tünetek - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
A közlemény szerint jelenleg a mogyoró pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként magas szintet ér el, az éger virágporának koncentrációja országosan közepes, több területen azonban elérheti a magas, sőt akár a nagyon magas szintet is.
A ciprus- és tiszafafélék virágporának koncentrációja egyelőre az alacsony-közepes tartományban alakul, azonban várhatóan gyorsan emelkedik, és egyre több helyen érheti el a magas szintet.
A juhar, a kőris, a nyár és a szil pollenjéből már néhány szemet regisztráltak, egyelőre alacsony koncentrációban - tették hozzá, jelezve, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg jellemzően alacsony.
Az NNGYK azt javasolta, hogy a mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel a tünetek - elsősorban orrfolyás, tüsszögés és könnyezés - megjelenésére, illetve erősödésére, és szükség esetén kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.
MTI
