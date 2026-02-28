Börtönbüntetést kapott férje megöléséért egy idős nő Pécsett

Hét és fél év börtönbüntetésre ítélt a Pécsi Törvényszék pénteken, nem jogerősen egy idős nőt, aki megölte a férjét 2024-ben Pécsett - tájékoztatta a bíróság sajtócsoportja az MTI-t.

A bűncselekmény elkövetésekor 65 éves nő és 74 éves férje több évtizede élt házasságban. Mivel az asszony korábbi lábsérülései miatt nehezen mozgott, járókeretet is használt, a lakóhelyükként szolgáló albérletet másfél éve nem is hagyta el, a bevásárlásokat a férfi intézte.

Mindketten napi szinten ittak alkoholt, rokonokat, barátokat, ismerősöket egyáltalán nem fogadtak, a férj telefonon tartotta a kapcsolatot a lánytestvérével, a barátaival pedig azok lakásán vagy vendéglátóhelyen találkozott.

A nyugdíjas házaspár rendszeresen veszekedett, ennek egyik oka az volt, hogy alkohol hatására a nő agresszív lett, önmagát és a környezetét is elhanyagolta, háztartási munkát nem végzett.

A férfi és a nő között 2024 május utolsó napjának estéje és másnap dél között tettlegességig fajuló konfliktus alakult ki a lakás konyhájában. Az asszony egy serpenyővel többször fejbe verte férjét, a légzőnyílásait "ismeretlenül maradt" tárggyal befedte, majd a nyakát megragadva fojtogatni kezdte őt. Ezt akkor hagyta abba, amikor a férfi már nem mutatott életjeleket.

A nő ezután bejelentést tett a segélyhívószámon; a helyszínre érkező mentők megállapították, hogy a férfi meghalt.

Az ügyben első fokon eljáró törvényszék a nőt emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek, és rendelkezett arról, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

A vádlott és védője fellebbezett a döntés ellen, az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn, így az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.