Egyelőre nem akadtak az eltűnt 11 éves, mohácsi kisfiú nyomára
2026. február 27. péntek 16:21
Február 18-án veszett nyoma Rózsavölgyi Leonárdónak, a körözését a Mohácsi Rendőrkapitányság rendelte el.
A tizenegy éves, Mohácson született kisfiú eltűnésének körülményeiről semmilyen további információt nem osztott meg a hatóság a police.hu oldalán, így nem tudni, mi állhat annak hátterében.
A rendőrség azt kéri, aki tud valamit a fiú hollétéről, tegyen bejelentést, akár névtelenül is.
