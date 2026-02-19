Kissé csökkent az influenzával orvoshoz fordulók száma

A múlt héten 66 800-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön. Ez a szám az azt megelőző héten 76 800 volt.

A közlés szerint a hetedik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 41,9 százaléka volt gyerek, 29,4 százaléka a 15-34 évesek, 21,4 százalékuk a 35-59 évesek, míg 7,3 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A vizsgált időszakban tizennyolc közigazgatási területen csökkent és két közigazgatási területen (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna) nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az azt megelőző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Szabolcs-Szatmár-Bereg, Fejér és Komárom-Esztergom, a legkevesebb Zala, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében volt.

A hetedik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról tizennégy jelentés érkezett; egy bölcsőde, hét óvoda, három általános iskola és három bentlakásos otthon volt érintett.

Kórházba a múlt héten 201 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 31-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra - közölte az NNGYK.