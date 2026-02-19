Kötelező oltások beadását igazolta hamisan egy gyermekorvos

A Pest Vármegyei Főügyészség több rendbeli minősített vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozta a letartóztatását annak a gyermekorvosnak és asszisztensének, akik több esetben pénzért cserébe hamisan igazolták kötelező védőoltások beadását.

A főügyészség az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint egy Pest vármegyei településen gyermekorvosként praktizáló nő az asszisztenseként dolgozó másik gyanúsítottal "arra vállalkoztak, hogy pénz fejében hamisan igazolják a szülők részére, hogy gyermekük megkapta a kötelező védőoltást".

Az orvos és az asszisztense 2025 októberétől 2026 januárjáig számos, a védőoltást kikerülni igyekvő szülő gyermeke esetében igazolta valótlanul a kötelező vakcina beadását az egészségügyi kiskönyvben, amiért pénzt fogadtak el.



A nagyobb gyermekek esetében azért, hogy a gyerekek be tudjanak számolni a védőnőnek az oltás megtörténtéről, meg is szúrták őket, azonban ténylegesen oltóanyagot nem juttattak a testükbe.

Megjegyezték, hogy "a nyomozás további szakaszában további személyi bizonyítékok beszerzése szükséges, amely indokolttá teszi a két nő letartóztatását, mert anélkül tartani lehetne a bizonyítás megnehezítésétől, meghiúsításától".

Továbbá, mivel a két gyanúsított hosszabb ideje végezte jelentős jövedelemmel járó jogellenes tevékenységét, alappal lehet következtetni arra, hogy letartóztatás nélkül a bűncselekmények elkövetését folytatnák - tették hozzá.

A letartóztatásról a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni - közölték.