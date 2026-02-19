Háztűzhöz riasztották reggel a pécsi tűzoltókat

Tűz volt egy hetven négyzetméteres lakóház harmincöt négyzetméteres pincéjében Baksán, a Hunyadi utcában csütörtökön reggel.

A pécsi hivatásos és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt a lakók megkezdték az oltási munkálatokat, amelyeket az egységek egy vízsugárral fejeztek be.

A mentők is kiérkeztek a helyszínre, ahol a tűzoltók már az utómunkálatokat végzik.