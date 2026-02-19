Háztűzhöz riasztották reggel a pécsi tűzoltókat
2026. február 19. csütörtök 08:04
Tűz volt egy hetven négyzetméteres lakóház harmincöt négyzetméteres pincéjében Baksán, a Hunyadi utcában csütörtökön reggel.
A pécsi hivatásos és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt a lakók megkezdték az oltási munkálatokat, amelyeket az egységek egy vízsugárral fejeztek be.
A mentők is kiérkeztek a helyszínre, ahol a tűzoltók már az utómunkálatokat végzik.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Háztűzhöz riasztották reggel a pécsi...
- Lecsukták a Komlói úti csetepaté...
- Már két hete hiába keresnek egy 14...
- Elő az esernyőkkel! Kiadós csapadék...
- Orbitális csalássorozat végére tettek...
- Kispénz Géza és a többiek: fura...
- A Komlói úti támadás összes...
- Változik a buszmenetrend Baranyában,...
- Teljes útzár mellett végzik a...
- Háziorvosi rendelés felnőttek részére