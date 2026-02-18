Már két hete hiába keresnek egy 14 éves pécsi lányt

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Orsós Amanda Vanessza ügyében.

A 14 éves lány 2026. február 1-jén engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A lány körülbelül 166 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, barna hajú, barna szemű.

Utolsó ismert ruházata: fehér sportcipő, világoskék farmernadrág, fekete póló, rövid, steppelt dzseki, karika fülbevaló, fekete válltáska.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!