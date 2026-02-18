Orbán Viktor szerint Ukrajna zsarolja Magyarországot
2026. február 18. szerda 13:00
Ukrajna zsarolja Magyarországot, a Barátság kőolajvezetéken megállította az olajat, hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékokhoz - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalára szerdán feltöltött videóban.
A mai kormányülésnek ez az első napirendi pontja - tette hozzá a kormányfő a videóhoz írt megjegyzésében.
Orbán Viktor a felvételen azt mondta: az ukrán zsarolásnak az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába.
"Tehát óriási a nyomás a háború folytatására Európában, és Ukrajna kifejezetten azt akarja, hogy mindannyian, minden európai ország és Magyarország is szálljon be a háborúba" - fogalmazott a miniszterelnök.
Ma inkább még ezzel küzdünk - zárta videóját a kormányfő.
