Orbán Viktor szerint Ukrajna zsarolja Magyarországot

Ukrajna zsarolja Magyarországot, a Barátság kőolajvezetéken megállította az olajat, hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékokhoz - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalára szerdán feltöltött videóban.

A mai kormányülésnek ez az első napirendi pontja - tette hozzá a kormányfő a videóhoz írt megjegyzésében.

Orbán Viktor a felvételen azt mondta: az ukrán zsarolásnak az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába.

"Tehát óriási a nyomás a háború folytatására Európában, és Ukrajna kifejezetten azt akarja, hogy mindannyian, minden európai ország és Magyarország is szálljon be a háborúba" - fogalmazott a miniszterelnök.

Ma inkább még ezzel küzdünk - zárta videóját a kormányfő.