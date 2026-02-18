Leállították Magyarországról a dízel szállítását Ukrajna felé

Leállításra került Magyarországról a dízel üzemanyag szállítása Ukrajna felé, és mindaddig nem is indul újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolajtranzitot a Barátság vezetéken hazánk irányába - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint szerdán Budapesten.



A tárcavezető a kormányülést követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy áttekintették a helyzetet, miután a Barátság vezetéken január 27-én leállt a kőolajszállítás, és Ukrajna "politikai döntése" nyomán minden hitegetés és ígéret ellenére azóta sem indult újra, miközben ez a rendelkezésre álló információk szerint teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag.

"Az, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, az egy politikai döntés, egy olyan politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg" - fogalmazott.

Majd úgy vélekedett, hogy ez "politikai zsarolás", aminek célja, hogy hazánk teljesítse Kijev követeléseit, a kormány támogassa a háborút, engedje, hogy az emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, s egyezzen bele az ország európai uniós csatlakozásába.

"Az ukrán politikai zsarolásnak a célja az is, hogy adjuk fel az olcsó orosz energiahordozók használatát, ezzel adjuk fel a rezsicsökkentést, adjuk fel azt, hogy Európában a magyar emberek, a magyar családok fizetik messze a legalacsonyabb rezsiköltségeket" - folytatta.



Ezután határozottan elutasította ezt az ukrán beavatkozást, és leszögezte, hogy Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek, akkor is ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajellátási krízist akar itt előidézni.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mindeközben Magyarország rendkívül fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásának biztonságában, a szomszédos országba jelentős mennyiségű áram, földgáz és dízel is érkezik hazánkból.

"Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítása leállításra került. És az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítás nem indul újra mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken Magyarország irányába" - jelentette be.

"Arra kérem tisztelettel a magyar embereket, hogy álljanak ki az ukrán zsarolással szemben, álljanak ki a nemzeti petícióban az ukrán zsarolással szemben, mondjunk együtt nemet Magyarország háborúba besodrására, mondjunk együtt nemet Ukrajna finanszírozására, és mondjunk együtt nemet a magasabb magyarországi energiaárakra" - tette hozzá.

A miniszter kifejtette, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy az ország kőolajellátása biztonságban legyen, ezáltal az energiaellátásunk biztonságban legyen, és meg tudják őrizni a rezsicsökkentést.

"És a kormány intézkedései nyomán Magyarország üzemanyagellátása és Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított, sem az üzemanyagellátás, sem maga az energiaellátás nem került veszélybe az ukrán politikai zsarolás dacára sem" - húzta alá.

"Elegendő, azaz több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezünk, amelynek egy részének felhasználásáról a döntési folyamat el is indult" - jegyezte meg.

Valamint arra is emlékeztetett, hogy szlovák kollégájával közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, jelezve, hogy a két ország él azzal a lehetőséggel, amelynek alapján a csővezetékes orosz kőolajimport ellehetetlenülése esetén a tengeren keresztül is vásárolhatnak Oroszországból.

Figyelmeztetett, hogy kötelező érvényű EU-s szabályról van szó, amely Horvátországra is vonatkozik, így a Mol már meg is rendelte a szükséges olajmennyiséget tengeri szállításra, és ezáltal március közepére rendelkezésre is állhat a szükséges kőolaj.

"Tehát még egyszer szeretném aláhúzni, hogy sem Magyarország üzemanyagellátása, sem Magyarország energiaellátása nem került veszélybe az ukrán politikai zsarolás dacára sem" - összegzett.