Indul a kátyúzási nagyüzem a baranyai utakon: a hét összes napján dolgoznak

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Vármegyei Igazgatósága közútkezelőként 1659 kilométer országos közúthálózat fő- és mellékútjainak, valamint egyes gyorsforgalmi szakaszoknak az üzemeltetési és fenntartási feladataiért felel.

Az elmúlt hónapok csapadékos, változékony és rendkívül hideg időjárása, különösen a gyakori fagyási-olvadási ciklusok kedveztek a burkolathibák, így a kátyúk kialakulásának az országos közúthálózaton. A társaság által az idei év első 6 hetében napi szinten észlelt úthibák számossága közel kétszer nagyobb volument jelent a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.

A Baranya Vármegyei Igazgatóság szolgálatot teljesítő 5 útellenőre rendszeres gyakorisággal járja a vármegye országos közúthálózatát és kategorizálva rögzíti az észlelt burkolathibákat.

A Baranya Vármegyei Igazgatóság 4 mérnöksége a burkolathibák kijavítását országosan mintegy 48 fővel folyamatosan végzi heti hét napban, 12 órás műszakokban.

A 2026. évben az elmúlt 6 hét során mintegy 104 tonna aszfalt került felhasználásra javítási feladatok elvégzése érdekében.

A technológiai szempontból megfelelő időjárási körülmények fennállása és a javításhoz szükséges melegaszfalt rendelkezésre állása esetén megkezdődnek a tartósabb eredményt jelentő kézi és gépi burkolatjavítási munkálatok is a következő hetekben.

A kedvezőbb időjárási körülmények beköszöntével azonban nemcsak hatékonyabb burkolatjavításokra, hanem a teljes körű felújítási munkák megkezdésére is lehetőség nyílik. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, valamint hazai forrás felhasználásával a közeljövőben újabb útfelújítási projektek indulnak, illetve folytatódnak országszerte.

Várhatóan február második felétől az időjárás függvényében ütemezetten megtörténnek a munkaterület átadások, és megkezdődnek a felújítási munkák. Jellemzően a burkolatfelújítások műszaki tartalma a szükséges mértékű lokális pályaszerkezet cseréket követően két aszfaltréteg cserét takar, a vízelvezető rendszerek, forgalombiztonsági eszközök, jelek, valamint az egyéb úttartozékok felújításával, cseréjével.

A felújítások érintenek fő, és mellékúthálózati elemeket, a vármegyében 2026. évben tervezetten 26,1 km országos közúthálózat felújítására kerül sor.

A kátyúzási és útfelújítási munkálatok ideje alatt a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri. A közútkezelő kéri továbbá, hogy a munkaterületeken saját maguk és az ott dolgozó szakemberek biztonsága érdekében fokozott óvatossággal, az ideiglenes forgalomkorlátozások betartásával közlekedjenek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt országos közutakon burkolathiba miatt bekövetkezett káresemények esetén az alábbi linken lehet kárbejelentést tenni:

https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/karigeny-bejelentes-eloszuro/

Képünk illusztráció.

