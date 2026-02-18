Pécsi hotelekben randizgatott egy férfi, aztán jól lelépett

2026. február 18. szerda 09:19

A Pécsi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki egy szállásfoglaló oldalon keresztül többször foglalt szállást, azonban a szállás díját nem fizette ki.

 

A vádirat szerint a pécsi férfi azért, hogy együtt legyen a bűncselekmény elkövetéséről
nem tudó barátnőjével, rendszeresen foglalt pécsi szállásokat fizetési szándék nélkül.

A vádlott 2025 nyarán összesen négy alkalommal foglalt különböző pécsi hotelekben
szállást, ahol néhány napot töltött barátnőjével, a szállodai szolgáltatásokat igénybe vette, majd fizetés nélkül távozott.

A férfi összesen kb. 600.000,-Ft kárt okozott a négy szállodának.

A Pécsi Járási Ügyészség 4 rendbeli csalás bűntettével vádolta a férfit, akit a bíróság az
ügyészi váddal egyezően közérdekű munkára ítélt.

Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség