Itt a razzia mérlege: csaknem kétszáz részeg sofőr bukott le
2026. február 17. kedd 09:35
Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153 ezer ellenőrzést hajtott végre a rendőrség, 292 járművezetővel szemben indult eljárás - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata kedden a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a rendőrség február 9. és 15. között alkohol- és drogellenőrzési akciót tartott, egy hét alatt 153 729 járművezetőt ellenőriztek.
Büntetőeljárás 166 sofőrrel szemben ittas járművezetés, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult - tették hozzá.
Közölték azt is, hogy az akció során a rendőrök 15 kábítószerrel kapcsolatos, egy lőfegyverrel összefüggő és hat tulajdon elleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött embert fogtak el.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Teljes útzár mellett végzik a...
- Itt a razzia mérlege: csaknem kétszáz...
- Az egyházmegyében szolgáló...
- Sajnos megint itt a vége, kedden egy...
- Pécsre járt ruhát lopni egy komlói páros
- A Komlói úti támadás összes...
- Változik a buszmenetrend Baranyában,...
- Leszámolás Pécsett: a Komlói úton...
- Pécsi Arcok - Hirth István: a bajnok,...
- Fákat és mobilvécét is döntött a szél...