Itt a razzia mérlege: csaknem kétszáz részeg sofőr bukott le

Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153 ezer ellenőrzést hajtott végre a rendőrség, 292 járművezetővel szemben indult eljárás - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a rendőrség február 9. és 15. között alkohol- és drogellenőrzési akciót tartott, egy hét alatt 153 729 járművezetőt ellenőriztek.



Büntetőeljárás 166 sofőrrel szemben ittas járművezetés, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult - tették hozzá.

Közölték azt is, hogy az akció során a rendőrök 15 kábítószerrel kapcsolatos, egy lőfegyverrel összefüggő és hat tulajdon elleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött embert fogtak el.





