Késsel fenyegette, majd megkötözte feleségét egy férfi Tolnában
2026. február 17. kedd 10:51
Késsel fenyegette, bántalmazta, majd megkötözte feleségét egy férfi Tolna vármegyében; a nő a csecsemőjével az ablakon kimászva menekült el - közölte a Belügyminisztérium rendészeti államtitkársága a Facebook-oldalán hétfő este.
Azt írták, sokkos állapotban, a karjában csecsemőjével kért segítséget szombat hajnalban egy férje elől menekülő nő; egy dunaföldvári pékség alkalmazottja hívta a 112-t.
Az asszony azt mondta: közös kisfiukat péntek kora este vitte volna haza válófélben lévő férjétől, amikor az rátámadt. Késsel fenyegette, megerőszakolta, megkötözte, majd a nőt - a telefonját magához véve és öngyilkossági szándékát hangoztatva - a sorsára hagyta.
Az áldozat lerágta, majd egy üvegdarabbal levágta magáról béklyóit, gyermekével kimászott az ablakon és elfutott a hajnalban már nyitva lévő pékségig, ahol segítséget kért.
A 43 éves apa holttestét megtalálták. Felakasztotta magát.
A Paksi Rendőrkapitányság a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági, az előzményeket büntetőeljárás keretében vizsgálja.
MTI
