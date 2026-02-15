Leszámolás Pécsett: a Komlói úton négyen estek neki egy férfinek

Egy korábbi nézeteltérés miatt estek egymásnak Pécsett, a Komlói úton.

A rendőrségre vasárnap 11 óra 36 perckor érkezett bejelentés arról, hogy Pécsett, a Komlói úton bántalmaztak egy férfit.

A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a 40 éves férfi egy korábbi nézeteltérés miatt összeszólalkozott egy 33 éves férfival, amelynek az lett a következménye, hogy vitapartnere és három társa különböző eszközökkel estek neki és az autójának Pécsett, a Komlói úton.

A 40 éves férfi az eset során megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

A rendőrök a négyfős társaságból két férfit már előállítottak, elszámoltatásuk folyamatban van, másik két társukat még keresik az egyenruhások.

A Pécsi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a történtek körülményeit.

