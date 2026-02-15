Vasárnap éjfélig lehet jelentkezni a felsőoktatásba
2026. február 15. vasárnap 10:46
Vasárnap éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés - hívta fel a figyelmet Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban vasárnap.
A tárcavezető elmondta: éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés, itt az utolsó esély, hogy aki szeretne, jelentkezhessen a megújult, sikeres magyar felsőoktatásba.
Kiemelte, hogy a diploma ma már kézzelfogható előnyt jelent, "átlagosan másfélszeres fizetést és gyors elhelyezkedést ad, akár egy hónapon belül".
Kitért arra is, hogy ma már 12 magyar egyetem a világ legjobb öt százalékába tartozik, és háromból két hallgató ilyen intézményben tanul.
Nem véletlen, hogy az elmúlt három évben 120 ezer felett volt a jelentkezők száma, idén várhatóan 130 ezer felett lesz, tavaly pedig több mint 107 ezer fiatalt vettek fel az egyetemi képzésekre - tette hozzá.
Hankó Balázs úgy fogalmazott: "nem szabad hinni a károgóknak, az egyetemeink piacképes tudást adnak".
"Idén a tavalyi 87 ezerhez képest már 92 ezer állami kapacitás-ösztöndíjas hely áll a hallgatók rendelkezésére" - hangsúlyozta. A tárcavezető a képzések, illetve a jövő szakmái között említette az informatikát, a műszaki pályákat, a gazdasági és pedagógusképzést, az orvos- és egészségtudományt.
MTI
