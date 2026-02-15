A kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a busójárás egyik legnagyobb attrakciója
2026. február 15. vasárnap 12:10
Az időjárás viszontagságai - elsősorban az erős szél - miatt nem tartják meg a busók csónakos átkelését a Dunán, a Sokac-révnél - tették közzé a szervezők az esemény hivatalos Facebok-oldalán.
A busójárás egyik legjobban várt programjára fél egykor került volna sor.
A szervezők azonban dél előtt nem sokkal úgy döntöttek, hogy a kedvezőtlen időjárás, elsősorban a helyenként viharos szél miatt, nem tartják meg a busók csónakos átkelését a Dunán.
Aligha kétséges, hogy helyes döntést hoztak, hiszen a biztonság mindig az első!
A farsangvasárnapi, további programokat a jelenlegi állás szerint megtartják.
