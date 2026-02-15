Fennakadásokat okoz a viharos szél a vasúti közlekedésben

A meteorológiai előrejelzések szerint a Dunántúlon és az északkeleti országrészben viharos szél várható - közölte Mukics Dániel tűzoltó alezredes az MTI-vel vasárnap. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint az extrém erejű szél miatt a Balaton környékén fakidőlések, felsővezetéki hibák nehezítik a vasúti forgalmat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője azt írta: a meteorológiai előrejelzések szerint a Dunántúlon és az északkeleti országrészben viharos szél várható. A széllökések elérhetik, a 70-80 kilométer per órát.

A Balatonnál és a magasabb pontokon ennél erősebb, 80-100 kilométeres szél is lehet. Az erős szél fákat dönthet ki, ágakat törhet le, elektromos vezetékeket szakíthat el - hívta fel a figyelmet.



Aki teheti, autóval parkoljon a fáktól távolabb. Ha bárki veszélyes helyzetet, bajba került embert lát, hívja a 112-es segélyhívó számot. A leszakadt elektromos vezetéket senki ne közelítse meg - figyelmeztetett a szóvivő.

Az extrém erejű szél miatt a Balaton környékén fakidőlések, felsővezetéki hibák nehezítik a vasúti forgalmat, emiatt várhatóan a késő délutáni órákig hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani - tájékoztatta a MÁV-csoport kommunikációs igazgatósága az MTI-t.

Mint írták, az éjszaki órák extrém erejű viharos széllökései a vasúti közlekedést sem kímélték a Balaton környékén. Több helyen fák dőltek a pályára, valamint a felsővezetéki hálózatban is károkat okozott az időjárás. A MÁV és a GYSEV szakemberei megfeszített tempóban dolgoznak a károk felszámolásán, azonban a délutáni órákig változásokra, hosszabb vasúti menetidőre lehet számítani a Dunántúlon - közölték.

A Balaton nyugati medencéjében útnak indulóknak a Volán járatait javasolják.

Az időjárás miatti forgalmi változásokról a folyamatosan frissülő https://www.mavcsoport.hu/mavinform/idojaras-miatti-valtozasok-dunantulon oldalon adnak tájékoztatást.