Hamarosan indul a békamentés, várják az önkénteseket

Itt az ideje felkészülni a békamentésre! Önkéntesek jelentkezését várja a nemzeti park, akik kedvet éreznek e nemes tevékenységhez, kellően rugalmasak, és ha úgy adódik, akár azonnal akcióba tudnak lépni.



A szárazföldi békák élete csak a peterakás idején van vízhez kötve, ezen az időszakon kívül többnyire erdőben élnek. Kora tavasszal, a telelőhelyükről tömegesen megindulnak a vizek felé. Ilyenkor a nőstény békák vannak különösen nagy veszélynek kitéve, „akik" rengeteg petét cipelnek magukkal, így mozgásuk különösen nehézkes.

A békák vándorlási útvonala általában zavartalan, az erdőből akadálytalanul el tudnak jutni a tavakhoz. Gond akkor van, amikor a vándorlási útvonalukon forgalmas közút vezet keresztül. Itt kapnak fontos szerepet a természetvédő önkéntesek, akik segítik a békákat biztonságosan átjutni a forgalmas utak túlsó oldalára. A kétéltűeket az út erdő felőli oldalán vödörbe helyezik, majd átviszik az úton és szabadon engedik őket, hogy folytathassák útjukat a víz felé. Ha a víz közel van az úthoz, praktikus közvetlenül a vízparton elengedni őket.



Békamentő kisokos

A békák vándorlása a tapasztalatok szerint február végétől április közepéig tart.

A vonulás kezdete és intenzitása függ többek között a hőmérséklet alakulásától, és a csapadéktól. Néhány óra leforgása alatt történhetnek olyan hirtelen változások, amelyek nyomán tömegesen útra kelnek a békák. Ilyenkor hirtelen van szükség sok önkéntesre, hogy minél több békát biztonságosan át lehessen vinni az út túloldalára.



A mentés körülbelül 850 méter hosszú útszakaszon zajlik a Sikondai-tavak mentén.

Nem mindegy, hogy 1, 2, vagy 4-5 ember között oszlik el a teljes útszakasz. Minél több önkéntes van jelen, annál kisebb szakasz jut egy-egy emberre és annál hatékonyabb a mentés.



Elsősorban felnőttek jelentkezését várják - a balesetveszély miatt. Gyerekek csak felnőtt kíséretében lehetnek jelen, egy felnőtt mellé, csak egy gyermek jelenlétét ajánljuk!



A mentés szürkület környékétől, az esti órákban zajlik.



Javasolják, hogy a résztvevők viseljenek láthatósági mellényt, legyen náluk feltöltött, több órán át üzemkész lámpa (lehetőség szerint fejlámpa).



Fontos a rugalmasság! Természetesen nem kötelező elvárás, de a fentiek alapján logikus, hogy az önkéntesnek úgy legyen beállítva a telefonja, hogy azonnal kapjon jelzést az értesítés kiküldésekor, és ekkor lehetőség szerint tudja szabaddá tenni magát néhány órán belül. Hasznos, ha rendelkezik saját gépjárművel.

Regisztráció itt: [email protected]

Létrehozták a https://facebook.com/bekamentes oldalt, ahol a mentés időszakában folyamatosan, szinte percre kész információkat közölnek az érdeklődőkkel.



Információk: Bodó János természetvédelmi őr, e-mail: [email protected], tel.: +36303773418