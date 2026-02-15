Nagy szükség volt a busók tudományára: a tűzgyújtás nem maradt el Mohácson
2026. február 15. vasárnap 18:17
Komoly próba elé állította idén az időjárás a busójárás vendégeit és a szervezőket: a hideg, a délelőtt hullott csapadék és az erős szél számos kellemetlenséget okozott, olyannyira, hogy az egyik fő attrakciót, a csónakos átkelést a Dunán le is kellett fújni. A busók persze fütyültek az időjárásra, bevetették télűző tudományukat, amely hatott is, s a délutáni programokat meg lehetett tartani, beleértve a tűzgyújtást is.
Őszintén szólva, ha hó van és igazán hideg, még az is jobb lett volna annál az időnél, amilyen vasárnap köszöntött Mohácsra (is). Hópelyhek keveredtek az esőcseppek közé, a néha viharossá fokozódó szél miatt pedig a valóságosnál jóval hidegebbnek éreztük a levegő hőmérsékletét.
Ugyan már az előző napokon is nagyon sokan voltak a mohácsi utcákon, csütörtökön, pénteken is, de különösen szombaton úgy festett a belváros, mint néhány évvel ezelőtt farsangvasárnap.
A vendégsereg java része persze bizonyosan most is vasárnapra érkezett volna meg, ám ezúttal nézőcsúcs érthető módon nem született. Az utcákon órákat korzózni bizony nem most volt a legkellemesebb, s a fellépőket sem irigyeltük.
A szervezők aztán kénytelen voltak meghozni egy fájó, de teljesen indokolt lépést is, lefújták a busók csónakos átkelését a Dunán. Ez az egyik legnépszerűbb program farsangvasárnap, a Sokac-révnél rendre sok ezren szoronganak ilyenkor a Duna-parton.
A biztonság azonban mindennél előbbre való, így zokszó nélkül mindenki tudomásul vette a döntést.
A busók persze ügyet sem vetettek az időjárásra, hanem tették a dolgukat, bevetették télűző tudományukat, amelynek köszönhetően nem kellett további programokat törölni, így sötétedéskor a főtéren álló hatalmas máglyát is meggyújthatták. A körülmények dacára a Széchenyi tér ezúttal is megtelt emberekkel.
Farsangvasárnap Mohácson lapunk értesülései szerint rendkívüli esemény nem történt, a hatóságoknak szerencsére nem volt különösebb tennivalójuk a rutinfeladataikon kívül.
Mindazonáltal a busójárásnak még nincs vége: hétfőn is lesznek programok, húshagyókedden még egyszer benépesül a belváros.
Ez a nap eredetileg egyébként a busójárás legmozgalmasabb napja volt: a máglya körül táborozva elfogyasztották a busók az előző nap során kapott élelmeket a rokonokkal, ismerősökkel, majd a duda, tambura hangjára kifulladásig járták a kólót.
S ez az a nap, amit a mohácsiak talán még mindig a legjobban várnak, hiszen jóval bensőségesebb, családiasabb hangulatú, mint a farsangvasárnap, persze akkor is szívesen látják a vendégeket.
A maszkások délután kettőtől gyülekeznek majd a Kóló téren, fél háromkor a megszokott útvonalon elindulnak a főtérre. A máglyát, rajta a telet jelképező koporsóval fél hatkor gyújtják meg.
M. B.
