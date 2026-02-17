Teljes útzár mellett végzik a balesetveszélyes fák kivágását Pécs és Orfű között

Folytatódik a balesetveszélyes faállományok eltávolítása a Mecsekben: a Mecsekerdő Zrt. a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közreműködésével megkezdi a 6604-es számú út menti erdősáv biztonsági beavatkozásának I. ütemét. A munkálatok miatt 2026. március 2. és március 31. között időszakos, teljes útzárra kell készülniük a közlekedőknek Remeterét és az orfűi elágazás között.



A Pécs és Orfű között húzódó, nagy forgalmú 6604. számú közút nemcsak a helyiek közlekedését szolgálja, hanem kiemelt turisztikai útvonal is. Az út mentén található idős, 90 évnél korosabb erdőállományok egészségi állapota azonban az elmúlt évek klímaváltozása és a szárazabb időjárás következtében jelentősen leromlott, stabilitásuk csökkent. Ebből kifolyólag egyre több alkalommal történtek fadőlések az érintett útszakaszon, így közvetlen balesetveszélyt jelentenek a közlekedőkre.



A Mecsekerdő Zrt. a közlekedésbiztonság növelése érdekében átfogó beavatkozást végez. A 2025 novemberében lezajlott előkészítő fázist követően most megkezdődik a nagyobb lélegzetvételű, I. munkaszakasz.



Az útlezárás részletei:



• Időszak: 2026. március 2. - március 31.

• Időtartam: Ebben az időszakban összesen 10 munkanapon, reggel 08:00 és 14:55 között.

• Helyszín: A 6604-es út Remeterét és az Orfűi elágazás közötti szakasza.

• Korlátozás típusa: A munkavégzés ideje alatt teljes útzár lesz érvényben. A teljes útzárást a munkálatok összetettsége indokolja. Egyidejűleg több munkacsapat és szállítójármű fog a teljes útszakaszon dolgozni, az úttest folyamatos forgalombiztonsági tisztán tartására nincs lehetőség. Az útburkolat takarítását minden nap az útzár feloldása előtt elvégezzük.



•Kerékpárút: A balesetveszély miatt az úttal párhuzamosan haladó kerékpárút a munkálatok ideje alatt teljes lezárásra kerül.



A beavatkozás célja a kritikus állapotú, veszélyes fák eltávolítása, valamint hosszú távon egy ellenállóbb, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó erdőkép kialakítása.



Egyeztetések és közösségi közlekedés:



A társaság a munkálatokról és a lezárásokról előzetesen tájékoztatta Pécs, Orfű és Abaliget önkormányzatait, valamint értesítette az illetékes hatóságokat (Országos Mentőszolgálat, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság). Az útlezárás a helyközi autóbusz-forgalmat is érinti, ezzel kapcsolatban a MÁV-START Zrt.-vel megtörténtek a szükséges egyeztetések.



Hol tájékozódhatnak az aktuális lezárásról?



A munkálatok március 2-án kezdődnek, és az időjárási körülményektől függően, lehetőleg folyamatosan, 10 napos időtartamot vesznek igénybe. Viharos szélben, csapadékos körülmények között a munkálatokat szüneteltetjük, ekkor útzárásra sem kerül sor.



A Mecsekerdő Zrt. kéri a lakosságot, hogy indulás előtt feltétlenül tájékozódjanak.

Az éppen aktuális munkanapi lezárásokról a társaság honlapján, az alábbi linken érhető el naprakész információ: https://mecsekerdo.hu/felhivasok/utzarlatok/



A Mecsekerdő Zrt. köszöni a lakosság és a közlekedők türelmét és megértését, amelyet a közös biztonságunk érdekében végzett munkálatok iránt tanúsítanak.

