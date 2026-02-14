Rengeteg helyen kiszolgálják alkohollal a fiatalokat
2026. február 14. szombat 12:56
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok közreműködésével a tavalyi évben is folyamatosan vizsgálta a gyermekek védelmére vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok betartását. Az alkoholtartalmú italokkal történő kiszolgálás tilalmának megsértése miatt 362 millió forint bírságot szabtak ki.
.
A vizsgálatok 2026-ban is folyamatosak - tették hozzá.
A tavalyi ellenőrzések kiterjedtek többek között az alkoholtartalmú italok és a vízipipa 18 éven aluliak számára történő tiltott kiszolgálására és értékesítésére is.
A kormányhivatalok összesen 843 ellenőrzést hajtottak végre, melyek közül 232 esetben állapítottak meg jogsértést, így a kifogásolási arány 28 százalékos volt.
Az ellenőrzéseket kereskedelmi egységekben, italboltokban, benzinkutaknál, fesztiválokon és trafikokban végezték a hatóság munkatársai.
Bírságot 362 millió forint összegben szabtak ki, több eljárás azonban még folyamatban van.
.
MTI - Fotó: pixabay.com
