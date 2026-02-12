Ez nagyon komoly: nem szavazta meg a pécsi közgyűlés a város idei költségvetését

A pécsi közgyűlés többsége nem támogatta a polgármester előterjesztését a város idei költségvetésére csütörtökön. Az önkormányzatnak március közepéig kell döntenie a büdzséről.

A Péterffy Attila (MSZP-DK-Momentum-Jobbik-Pécs Jövőjéért Egyesület-Forum Sopianae) által benyújtott előterjesztéshez csatolt összevont költségvetési mérleg előirányzata szerint a város idén 51,63 milliárd forint bevétellel és 51,09 milliárd forint kiadással számolt volna.

A kiadások között több mint 19,5 milliárd forint szerepelt a személyi juttatásoknál és járulékoknál, a dologi kiadások is csaknem 17,1 milliárd forintot terveztek, míg beruházásokra és felújításokra mindössze 263 millió forintot állítottak be.

A bevételi oldalon államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásokból 20,4, telekadóból és építményadóból 3,1 míg iparűzési adóból kereken 16 milliárd forintot jeleztek előre a dokumentumban.



A polgármester az előterjesztés tárgyalásakor azt mondta: a büdzsé tervezésekor a város működőképességének fenntartása, a közszolgáltatások üzemeltetése, a fejlesztések folytatása volt a cél.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt tavaly és idén összesen több mint kilenc-, csak idén közel ötmilliárd forintos kiadása keletkezett a városnak, ezzel együtt évről évre nyílik az olló az állami hozzájárulások és a kiadások között, valamint a városi közösségi közlekedés fenntartásának költsége is egyre jelentősebb, négymilliárd forintot elérő összeget tesz ki.



Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP városházi frakciójának vezetője kijelentette: a tervezet elfogadásával a"csőd és az átláthatatlanság költségvetését" alkotnák meg, ugyanis a városvezetés a dokumentum alapján nem látja, miként lehet elkerülni a csődöt.

Bár a "szomszédban" sikeresen és gyarapodó módon működnek a városok, a baloldali városvezetés 2019 óta elszalasztotta a lehetőségeket, megduplázta az önkormányzat adósságállományát, elüldözte a befektetőket, feleslegesen - például propagandára, túlárazott gyalogátkelőhelyekre - költötte a pécsi adófizetők pénzét, a városlakók problémáira ugyanakkor megoldást nem kínáltak - sorolta.

Kijelentette: amennyiben a városvezetés által összeállított költségvetést elfogadnák, azzal a pécsiek érdekei ellen szavaznának, ezért nem támogatják a tervezett büdzsét. Egy új, tisztességes, a súlyos problémákra megoldást nyújtó javaslatot várnak el a városvezetéstől - jelezte.

Varga Tamás, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője szintén azt mondta, hogy nem támogatja a határozat elfogadását, ugyanis a tervezett büdzsében nincs garancia arra sem, hogy az önkormányzat az augusztusi béreket ki tudja fizetni. Március közepéig még van idő a döntésre, ezért új tervezetet kell készítenie városvezetésnek - vélekedett.



A rendelet megalkotásáról szóló határozatot - 11 igen, 13 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett - utasította el a testület.

A 2024-es önkormányzati választásokon Pécsen egyik nagy jelölőszervezet sem kapott egyértelmű felhatalmazást, emiatt patthelyzet alakult ki a közgyűlésben, ami korábban hátráltatta az alpolgármesterek megválasztását, a bizottságok személyi összetételéről pedig csak tavaly tudtak döntést hozni a képviselők.

A polgármesterrel együtt 25 képviselő alkotja a közgyűlést. Az önkormányzati választásokon a 17 egyéni választókerület közül 10-ben a Fidesz-KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) alkotta jelölőszervezet aspiránsa győzött, 7 kerületben pedig az MSZP-DK-Momentum-Jobbik-Pécs Jövőjéért Egyesület-Forum Sopianae jelöltje nyert.

Települési kompenzációs listáról az MSZP-DK-Momentum-Jobbik-Pécs Jövőjéért Egyesület-Forum Sopianae további 2 tagot delegálhatott, valamint a Fidesz-KDNP-ÖPE, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Mindenki Pécsért Egyesület és a Tiszta Kezek Egyesület 1-1 listás jelöltje jutott be a közgyűlésbe.

Az önkormányzatnak a jogszabályok értelmében március 15-ig szükséges megalkotnia a költségvetésről szóló rendeletét.