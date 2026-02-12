Nem csitul a járvány, rengetegen influenzásak

A múlt héten 76 800-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön. Ez a szám az azt megelőző héten 77 700 volt.

Légúti fertőzés tüneteivel február 2. és 8. között 283 700 ember kereste fel orvosát.

A hatodik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 43,8 százaléka volt gyerek, 29,1 százaléka a 15-34 évesek, 20,5 százalékuk a 35-59 évesek, míg 6,6 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A múlt héten hat közigazgatási területen nőtt, nyolc közigazgatási területen csökkent és hat közigazgatási területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az azt megelőző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a legkevesebb Zala, Bács-Kiskun és Baranya vármegyében.

A hatodik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról huszonnégy jelentés érkezett; három bölcsőde, tizenkét óvoda, nyolc általános iskola és egy idősek otthona volt érintett.

Kórházba a múlt héten 242 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 22-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.