Gulyás Gergely: döntést hozott a kormány az árréscsökkentés további fenntartásáról
2026. február 12. csütörtök 11:29
Az árréscsökkentés fenntartása mellett döntött szerdai ülésén a kormány - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Gulyás Gergely azt mondta, az árréscsökkentés fenntartása hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz; a januári 2,1 százalékos adat is jól mutatja, hogy ez hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben a háztartási cikkek és az élelmiszerek esetében is.
Jelezte, értik "a multik profitérdekeit", de úgy gondolják, hogy ezzel az állásponttal szemben az árak féken tartása a magyar kormánynak és a magyar embereknek is érdeke.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Pécsi vásár: lassan betelik a pohár a...
- Ülésezett a kormány, mindjárt jönnek...
- Hó és hideg: rég volt ilyen a január,...
- Gulyás Gergely: döntést hozott a...
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...
- Eltűnt egy tizenkét éves kislány...
- Enyhe, de esős napunk lesz...
- Szijjártó Péter: Ukrajna jelenleg a...
- Autó és motor ütközött a Móra Ferenc...
- Elloptak egy virágosdézsát egy pécsi...