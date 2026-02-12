Gulyás Gergely: döntést hozott a kormány az árréscsökkentés további fenntartásáról

Az árréscsökkentés fenntartása mellett döntött szerdai ülésén a kormány - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely azt mondta, az árréscsökkentés fenntartása hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz; a januári 2,1 százalékos adat is jól mutatja, hogy ez hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben a háztartási cikkek és az élelmiszerek esetében is.

Jelezte, értik "a multik profitérdekeit", de úgy gondolják, hogy ezzel az állásponttal szemben az árak féken tartása a magyar kormánynak és a magyar embereknek is érdeke.

