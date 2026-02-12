Hó és hideg: rég volt ilyen a január, mint idén

Az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt az idei január - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján csütörtökön.

Az év első hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban mínusz 1,71 Celsius-fok volt, ami 1,22 fokkal elmarad az 1991-2020-as évek átlagától.

Hozzátették: öt enyhe január után volt ismét átlag alatti hőmérsékletű az év első hónapja, és az elmúlt 15 évben csak a 2017-es január volt hidegebb.

Az elemzés szerint az ország nagy részén mínusz 1 és mínusz 3 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél magasabb értékek délen, alacsonyabbak északon fordultak elő.

Arról is írtak, hogy a száraz decembert követően a 2026-os év csapadékosabban kezdődött, a havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - 46,2 milliméter, ami 41 százalékkal meghaladta az 1991-2020 közötti évek 32,7 milliméteres átlagát.

A legtöbb csapadék a déli, délkeleti vármegyékben hullott, ahol sokfelé a 60 millimétert is meghaladta a havi csapadék. Az ország északi felén kevesebb esett, például az Alpokalján nagyobb területen 25 milliméter alatt maradt a hónap csapadékösszege.



A csapadék jelentősebb része hó formájában hullott, és az ország jelentős részén több hétig megmaradó, vastagabb hóréteg is kialakult 2026 januárjában - írták.