2026. február 12. csütörtök 09:55

Ülésezett a kormány, mindjárt jönnek a bejelentések

Csütörtök délelőtt tíz órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, azt követően, hogy szerdán ülésezett a kabinet.

 

 

 

Az eseményen a kormány legújabb döntéseit ismertetik.

 


EQM