Ülésezett a kormány, mindjárt jönnek a bejelentések

Csütörtök délelőtt tíz órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, azt követően, hogy szerdán ülésezett a kabinet.

Az eseményen a kormány legújabb döntéseit ismertetik.