Ülésezett a kormány, mindjárt jönnek a bejelentések
2026. február 12. csütörtök 09:55
Csütörtök délelőtt tíz órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, azt követően, hogy szerdán ülésezett a kabinet.
Az eseményen a kormány legújabb döntéseit ismertetik.
