Enyhe, de esős napunk lesz csütörtökön is
2026. február 12. csütörtök 07:19
Csütörtök reggeltől ismét fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet - előtte azonban még nagyobb területen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap.
Időszakos eső, zápor összességében többfelé előfordulhat, de délkeleten még kicsi a csapadék esélye.
A délies szél napközben olykor megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős széllökésekre is számítani lehet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között várható, de a nyugati határszélen kissé jobban lehűlhet a levegő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, de az Északi-középhegység tágabb térségében, valamint a nyugati határ közelében ennél hűvösebb is lehet.
