Elloptak egy virágosdézsát egy pécsi körforgalomból

2026. február 11. szerda 13:20

Elloptak egy virágosdézsát egy pécsi körforgalomból

A Biokom Nkft. munkatársai sajnálattal tapasztalták hétfőre virradóra, hogy ismeretlen elkövetők a Zsolnay körforgalom északnyugati oldalán egy kihelyezett virágosdézsát felborítottak, majd eltulajdonították, közölte a városüzemeltetési társaság.

 

 

Az okozott kár értéke mintegy 60.000 forint.

Társaságunk az ügyben rendőrségi feljelentést tett.

Forrás: Biokom Nkft.