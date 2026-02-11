Elloptak egy virágosdézsát egy pécsi körforgalomból

A Biokom Nkft. munkatársai sajnálattal tapasztalták hétfőre virradóra, hogy ismeretlen elkövetők a Zsolnay körforgalom északnyugati oldalán egy kihelyezett virágosdézsát felborítottak, majd eltulajdonították, közölte a városüzemeltetési társaság.

Az okozott kár értéke mintegy 60.000 forint.

Társaságunk az ügyben rendőrségi feljelentést tett.