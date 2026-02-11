Elloptak egy virágosdézsát egy pécsi körforgalomból
2026. február 11. szerda 13:20
A Biokom Nkft. munkatársai sajnálattal tapasztalták hétfőre virradóra, hogy ismeretlen elkövetők a Zsolnay körforgalom északnyugati oldalán egy kihelyezett virágosdézsát felborítottak, majd eltulajdonították, közölte a városüzemeltetési társaság.
Az okozott kár értéke mintegy 60.000 forint.
Társaságunk az ügyben rendőrségi feljelentést tett.
Forrás: Biokom Nkft.
