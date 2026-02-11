Két autó ütközött Pécsett, a mentők is a helyszínen
2026. február 11. szerda 08:41
Összeütközött két személygépkocsi Pécsen, a Tüskeréti úton szerdán reggel.
A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket.
A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.
Forrás: Katasztrófavédelem
