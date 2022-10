Aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy hajnalban és késő este is induljanak pécsi InterCity vonatok

Internetes petíciót indítottak a vasútért tevékenykedő civilek annak érdekében, hogy késő este és hajnalban is induljon InterCity (IC) vonat Pécsről Budapestre, illetve a fővárosból a baranyai megyeszékhelyre. A Komlói Vasútbarátok Köre tagjai értelemszerűen szeretnék, ha az egykori bányászvárosba is elérhető lenne éjszakai csatlakozás.



Régóta fennálló probléma, hogy Pécs és Budapest között nem közlekednek olyan vonatok, amelyek lehetővé tennék, hogy korán reggel érkezhessenek meg az utasok az említett városokba, valamint a késői indulás sem lehetséges. Jelenleg az első InterCity menetrend szerint 8:05-re ér a fővárosba, az utolsó pedig 19:19-kor indul a baranyai megyeszékhelyről. Budapestről az első IC 8:42-re fut be Pécsre, az utolsót pedig 19:53-kor indítják útjára a Keleti pályaudvarról.

A Komlói Vasútbarátok Köre nemrég online aláírásgyűjtést indított annak érdekében, hogy Pécs és Budapest között hajnalban és késő este induló IC-járatok is közlekedjenek.

- Fontosnak tartjuk, hogy a Komló-Dombóvár vasútvonalon ne csupán fennmaradjon a személyszállítási szolgáltatás, hanem fejlődjön is. Hasonlóképpen kiemelten kezeljük Pécs, mint egyetemváros és kiemelt turisztikai célpont, valamint egész Baranya megye vasúti közlekedésfejlesztését - nyilatkozta lapunknak Borbás Sándor, a kör szervezője.

A peticiok.com oldalon indított aláírásgyűjtés szombatig tart. A kezdeményezéshez cikkünk megjelenéséig már több százan csatlakoztak.

Komlói szervezet révén természetesen a vasútbarátok az egykori bányászvárosban és annak környékén élők érdekeit is szem előtt tartják.

- Ha Pécs és Budapest között is mindkét irányba indulnának késő esti IC-vonatok, mi, komlóiak is nyernénk. Különösen akkor, ha ennek megfelelően városunkba is lenne vasúton csatlakozás az éjszakai időpontban - hangsúlyozta Borbás Sándor.

A konkrétumokról szólva elmondta, azt szeretnék, ha az eddigi ütem szerint beillesztenének egy Pécsről 21:19-kor és Budapestről 21:53-kor induló járatpárt. Hozzátette, a Komlóról 21:01-kor induló vonat pedig alkalmas lenne a 21:19-es járatra hordásra.

- Ezen felül nagy probléma, hogy képtelenség Baranyából kora reggel vonattal érkezni a fővárosba. Ezért javasoljuk, hogy 4:21-kor is induljon IC Pécsről, amely 7 óra után 5 perccel már Budapesten lenne. A Dombóvárról 0:21-kor csatlakozást nyújtó járat pedig visszaindulhatna 4:01-kor Komlóról - fogalmazott.

A kezdeményezéshez a www.peticiok.com/intercity-pecsre-este csatlakozhatnak, akik egyetértenek a célokkal. Az új járatok legkorábban a december közepi menetrendváltástól közlekedhetnek, amennyiben a döntéshozók meghallgatják és elfogadják a javaslatokat.





Kikérik az utasok véleményét, javaslatait

A vasútbarátok nemrég konzultációt indított annak érdekében, hogy felmérjék az utazási szokásokat, az egyes szolgáltatások színvonalával kapcsolatos elégedettséget, illetve az elvárásokat. Emellett néhány konkrét fejlesztési ötletről, javaslatról is kikérik a válaszadók véleményét, valamint lehetőség van egyéni ötletek, tapasztalatok rövid, lényegre törő kifejtésére is. A Komlói Vasútbarátok Köre közösségi oldaláról is elérhető konzultációs kérdőív szombatig tölthető ki.

A javaslatokat és a konzultáció eredményét - az aláírásokhoz hasonlóan - eljuttatják a döntéshozóknak.





Növekszik az utasszám a komlói vonalon

Borbás Sándortól megtudtuk, a Komló-Dombóvár vonalon a 2021. decemberi menetrendváltás előtti hónapban mindössze 164-en vették igénybe a vasutat, decemberben viszont már 616-an. Idén augusztusban ez a szám 1382 főre emelkedett. A tavaly novemberi utasszámnak tehát több mint nyolcszorosát regisztrálták akkor, a 2021-es év azonos időszakához képest pedig ötszörösére nőtt az utaslétszám.

Emlékezhetünk rá, hogy a komlói vonalon 2009-ben a Bajnai Gordon vezette szocialista rezsim szüneteltette az utasforgalmat, amelyet 2010-ben Orbán Viktor kormánya indított el újra. Napjainkban hétköznapokon négy, pénteken és vasárnap öt közvetlen vonatpár közlekedik Komló és Dombóvár között. Ezeken felül egy járat esetében sásdi átszállással érhetők el a végállomások. A cél, hogy napi 8 vonatpár járjon a vonalon.

A pozitív tendencia nagyban köszönhető a civilek munkájának.