Mentesítő busz is közlekedik a Pécsre tartó Fenyves expressz mellett

A Tapolcáról 9:16-kor Pécsre induló Fenyves expressz (18897) mellett Tapolca és Fonyód valamint Fonyód és Kaposvár között mentesítő busz is közlekedik.

A Tapolca-Fonyód mentesítő busz megállóhelyei:

Tapolca vasútállomás

Balatonederics, Bejárati út

Balatongyörök, Autóbusz-forduló

Vonyarcvashegy, Vasútállomás bejárati út

Gyenesdiás, Takarékpénztár

Gyenesdiás, Községháza

Keszthely, Autóbusz-állomás (5-ös kocsiállás)

Balatonszentgyörgy vasútállomás

Fonyód vasútállomás

A Fonyód-Kaposvár mentesítő busz megállóhelyei:

Fonyód vasútállomás

Kaposvár vasútállomás





