Mentesítő busz is közlekedik a Pécsre tartó Fenyves expressz mellett
2025. augusztus 23. szombat 08:49
A Tapolcáról 9:16-kor Pécsre induló Fenyves expressz (18897) mellett Tapolca és Fonyód valamint Fonyód és Kaposvár között mentesítő busz is közlekedik.
A Tapolca-Fonyód mentesítő busz megállóhelyei:
Tapolca vasútállomás
Balatonederics, Bejárati út
Balatongyörök, Autóbusz-forduló
Vonyarcvashegy, Vasútállomás bejárati út
Gyenesdiás, Takarékpénztár
Gyenesdiás, Községháza
Keszthely, Autóbusz-állomás (5-ös kocsiállás)
Balatonszentgyörgy vasútállomás
Fonyód vasútállomás
A Fonyód-Kaposvár mentesítő busz megállóhelyei:
Fonyód vasútállomás
Kaposvár vasútállomás
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Mellár Tamás bejelentette, nem indul...
- Még mindig él a pécsi vásár mítosza,...
- Mentesítő busz is közlekedik a Pécsre...
- Mohács könyékén is erdőlátogatási...
- A Mecsekről száguldott Pécs...
- Elhunyt Tolnai Márta pécsi...
- Jön a vénasszonyok nyara, de ezt...
- A cigányok is lenézik a nem...
- Hálókocsis vonatokkal juthatunk el az...
- Indul a Szamárfül Fesztivál: ingyenes...