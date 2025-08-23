Mentesítő busz is közlekedik a Pécsre tartó Fenyves expressz mellett

2025. augusztus 23. szombat 08:49

A Tapolcáról 9:16-kor Pécsre induló Fenyves expressz (18897) mellett Tapolca és Fonyód valamint Fonyód és Kaposvár között mentesítő busz is közlekedik.

 

 

A Tapolca-Fonyód mentesítő busz megállóhelyei:

Tapolca vasútállomás
Balatonederics, Bejárati út
Balatongyörök, Autóbusz-forduló
Vonyarcvashegy, Vasútállomás bejárati út
Gyenesdiás, Takarékpénztár
Gyenesdiás, Községháza
Keszthely, Autóbusz-állomás (5-ös kocsiállás)
Balatonszentgyörgy vasútállomás
Fonyód vasútállomás

A Fonyód-Kaposvár mentesítő busz megállóhelyei:

Fonyód vasútállomás
Kaposvár vasútállomás

 


 

