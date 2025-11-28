Szakmányban mosta a pénzt egy pécsi nőbrigád

2025. november 28. péntek 09:30

Szakmányban mosta a pénzt egy pécsi nőbrigád

A Pécsi Járási Ügyészség nyolc nővel szemben nyújtott be vádiratot pénzmosás bűntette miatt. 


A vádirat szerint a vádlott nők 2023-ban az interneten, egy közösségi oldalon ismerkedtek
meg megbízóikkal, akik látszólag romantikus, illetve baráti kapcsolatot alakítottak ki velük.

 

Ezen személyek kérésére a vádlottak számlát nyitottak, illetve már meglevő számláikat
bocsátották rendelkezésre azért, hogy a számlákon különböző utalásokat fogadjanak. A
vádlottak az utasításoknak megfelelően a számláikra érkezett összegeket továbbutalták,
vagy kriptotárcákba fizették be.

Egyes vádlottak ezért a tevékenységért jutalékot is kaptak, utalásonként az átutalt összeg
5 %-át vagy néhány tízezer forintot tarthattak meg.

A vádlottak számláira érkezett pénzek csalásokból származtak. Az elkövetők romantikus
kapcsolat kialakításának látszatát keltve, magukat külföldön dolgozó orvosnak, katonának
vagy színésznek kiadva csaltak ki pénzt a sértett nőktől, egyiküktől több hónapon
keresztül, több részletben 90 millió forintot.

A vádirat szerint a vádlottak azzal, hogy a csalásokból származó -néhány százezer
forinttól, 20 millió forintig terjedő- összegeket fogadták számlájukon, majd azokkal
pénzügyi műveleteket végeztek, pénzmosást követtek el, aminek a büntetési tétele öt évig terjedő szabadságvesztés.

Annak a nőnek a cselekménye, aki több részletben összesen 20 millió forint csalásból származó összeget fogadott a számláján, majd utalt tovább jutalék fejében, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének minősül, ami két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Forrás: Pécsi Törvényszék