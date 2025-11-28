Szakmányban mosta a pénzt egy pécsi nőbrigád

A Pécsi Járási Ügyészség nyolc nővel szemben nyújtott be vádiratot pénzmosás bűntette miatt.



A vádirat szerint a vádlott nők 2023-ban az interneten, egy közösségi oldalon ismerkedtek

meg megbízóikkal, akik látszólag romantikus, illetve baráti kapcsolatot alakítottak ki velük.

Ezen személyek kérésére a vádlottak számlát nyitottak, illetve már meglevő számláikat

bocsátották rendelkezésre azért, hogy a számlákon különböző utalásokat fogadjanak. A

vádlottak az utasításoknak megfelelően a számláikra érkezett összegeket továbbutalták,

vagy kriptotárcákba fizették be.



Egyes vádlottak ezért a tevékenységért jutalékot is kaptak, utalásonként az átutalt összeg

5 %-át vagy néhány tízezer forintot tarthattak meg.



A vádlottak számláira érkezett pénzek csalásokból származtak. Az elkövetők romantikus

kapcsolat kialakításának látszatát keltve, magukat külföldön dolgozó orvosnak, katonának

vagy színésznek kiadva csaltak ki pénzt a sértett nőktől, egyiküktől több hónapon

keresztül, több részletben 90 millió forintot.



A vádirat szerint a vádlottak azzal, hogy a csalásokból származó -néhány százezer

forinttól, 20 millió forintig terjedő- összegeket fogadták számlájukon, majd azokkal

pénzügyi műveleteket végeztek, pénzmosást követtek el, aminek a büntetési tétele öt évig terjedő szabadságvesztés.

Annak a nőnek a cselekménye, aki több részletben összesen 20 millió forint csalásból származó összeget fogadott a számláján, majd utalt tovább jutalék fejében, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének minősül, ami két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.