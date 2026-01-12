Teherkocsival ütközött egy autó Székelyszabarban
2026. január 12. hétfő 11:38
Teherautó és személygépkocsi ütközött össze Székelyszabaron, az István utcában, az Árpád utca közelében hétfőn délelőtt.
A balesethez a mohácsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Teherkocsival ütközött egy autó...
- Volt egyszer egy Aranykacsa: hét...
- Hóban, fagyban is próbálkoztak a...
- A Donnál harcoló, hős magyar...
- Négy városból is riasztották a...
- Csodás égi jelenségeket figyelhetünk...
- Telt ház van, de senkit nem küldenek...
- Bemutatták a Fidesz-KDNP egyéni...
- Nézőpont Intézet: tovább nőtt a...
- Gyász: elhunyt N. Szabó Sándor, a...