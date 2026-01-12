Teherkocsival ütközött egy autó Székelyszabarban

Teherautó és személygépkocsi ütközött össze Székelyszabaron, az István utcában, az Árpád utca közelében hétfőn délelőtt.

 

 

A balesethez a mohácsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Forrás: Katasztrófavédelem