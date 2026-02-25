Lecsukták az emberrablás gyanúsítottjait Pécsett
2026. február 25. szerda 15:59
A Pécsi Járásbíróság szerdán elrendelte két férfi letartóztatását egy hónapra felfegyverkezve elkövetett emberrablás bűntette, illetve egyikük vonatkozásában további kábítószer birtoklásának vétsége alapos gyanúja miatt.
A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsítottak 2026. február 20-án 22:00 óra, illetve 2026. február 21-én 11:00 óra közötti időszakban egy baranyai kistelepülés külterületén bántalmaztak egy helyi férfit.
Egyikük egy gázpisztollyal többször rálőtt a sértettre, akit akarata ellenére erőszakkal a másik gyanúsított autójába ültettek, majd egy pécsi lakásba vittek úgy, hogy szállítás közben a fejére egy pokrócot tekertek.
A sértettet a lakásban huzamosabb ideig fogva tartották, őt egyikük folyamatosan bántalmazta és négymillió forintot követelt tőle. Végül felszólította a sértettet, hogy egy hozzátartozója vállalkozásának telephelyéről egy nagy értékű munkagépet tulajdonítson el. Ebből a célból a sértettet el is vitte a telephelyre, ahol tovább fenyegette, de a sértettnek innen sikerült megszöknie és segítséget kérnie.
A gyanúsítottak bántalmazása következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett.
A gyanúsítottak többszörösen büntetett előéletűek, ellenük jelenleg is több büntetőeljárás van folyamatban, a jelen eljárásban terhükre rótt bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára is tekintettel alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének, elrejtőznének, az eljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával igyekeznének meghiúsítani a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követnének el.
Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.
Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik elsődlegesen szabadlábra helyezés, másodsorban enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentettek be fellebbezést, így a végzés nem végleges.
Forrás: Pécsi Törvényszék
