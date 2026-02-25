Két hónapja eltűnt egy 17 éves fiatal Szigetvárról
2026. február 25. szerda 15:59
A szigetvári rendőrök a lakosság segítségét kérik a 17 éves fiú eltűnése kapcsán.
A Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Jovánovics Dávid ügyében.
A 17 éves fiú 2025. december 27-én engedély nélkül távozott a szigetvári lakásotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A fiú körülbelül 175 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor farmerkabátot, fehér pulóvert, farmernadrágot és fehér sportcipőt viselt.
A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
