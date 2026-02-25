Feloldják a látogatási tilalmat a PTE Klinikai Központ összes egységében
2026. február 25. szerda 12:45
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ szervezeti egységeiben a Baranya Vármegyei Kormányhivatal januárban látogatási tilalmat rendelt el, amelyet a holnaptól, azaz csütörtöktől visszavonnak.
A betegek a régi látogatási rend szerint kereshetők fel az érintett intézményekben.
A kötelező maszkviselés azonban továbbra is érvényben van.
Az okot nem közölték, de minden bizonnyal az influenzajárvány visszaszorulása miatt határoztak a látogatási tilalom feloldásáról.
Forrás: PTE
