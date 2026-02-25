Brutális emberrablás Pécsett: kommandósok csaptak le az elkövetőkre - Videó!
2026. február 25. szerda 09:39
Elfogtak két férfit, akik elraboltak egy embert, és négymillió forintot követeltek tőle - közölte a Rendészeti Államtitkárság szerdán a Facebook-oldalán.
Azt írták, hogy az emberrablók először kiabálva akarták az autójából kiszállásra bírni a férfit, majd gáz-riasztó fegyverrel az utastérbe lőve kirángatták, ütötték, rúgták, betuszkolták a kocsijukba, fejét letakarták, és elvitték egy pécsi lakásba.
A lakásban az egyik tettes négymillió forintot vagy ilyen értékű munkagépeket követelt, a teljesítésre másfél órát adott, közölve a helyszínt, ahol lebonyolítják az átadást.
A megfélemlített áldozat - akinek eltört az orra - azonban a rendőrségre ment, és feljelentést tett.
A Baranya vármegyei rendőrség munkatársai a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek közreműködésével mindkét támadót elfogták.
Az őrizetbe vett 24 éves pécsi és a 33 éves tolnai férfit emberrablással gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatásukat - áll a közleményben.
MTI
