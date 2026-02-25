Érkezik a zöldár a Dunán, Mohácsnál további három méterrel nő a vízszint
2026. február 25. szerda 09:18
A néhány nappal korábban jelzettnél is nagyobb árhullám érkezik a Dunán, hétfőig több, mint három méterrel emelkedik Mohácsnál a folyó vízszintje.
Néhány éve még teljesen megszokott volt, hogy februárban vagy márciusban zöldár vonult le a Dunán, a tavaszi áradások az elmúlt évtizedben teljesen elmaradtak.
Ennek az átlagosnál kevesebb télen esett csapadék volt az oka. A folyó főbb vízgyűjtő területein jóval kisebb mennyiségű hó halmozódott fel a korábban szokásosnál, az a sokéves minimumhoz közelített. Az elmúlt évtizedekben egyébként ez az érték 2013-ban volt a legmagasabb – ennek következményeit sajnos megtapasztalhattuk.
A nagyobb víz hiánya nem kedvezett a természetnek, mivel nem, vagy csak alig jutott az árterekbe, s ez a halak ívására is hatással van, ami kedvezőtlenül befolyásolja a halszaporulatot.
Az áradások elmaradásával viszont szúnyogból is jóval kevesebb volt, míg azonban az emberek ennek örülhettek, a vérszívóval táplálkozó állatoknak kevesebb élelem jutott, vagyis a táplálékláncban egy igen fontos láncszem gyakorlatilag hiányzott.Idén azonban fordul a kocka.
Bár eddig igen alacsony volt a Duna vízállása, most viszont a néhány nappal korábban jelzettnél is nagyobb árhullám érkezik, annak betudhatóan, hogy télen bőséges csapadék hullott a folyó vízgyűjtő területeire.
Szerdán reggel 268 centit mutatott a vízmérce Mohácsnál, jövő hétfőig viszont az előrejelzés szerint megközelíti majd a hat métert. Ezt követően viszont az árnak már várhatóan nem lesz utánpótlása, így az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szintet sem kell majd elrendelni, ami hétszázas víznél lenne esedékes.
Képünk illusztráció.
M. B. - Fotó: MTI/Lakatos Tamás (archív)
