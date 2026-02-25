Érkezik a zöldár a Dunán, Mohácsnál további három méterrel nő a vízszint

A néhány nappal korábban jelzettnél is nagyobb árhullám érkezik a Dunán, hétfőig több, mint három méterrel emelkedik Mohácsnál a folyó vízszintje.

Néhány éve még teljesen megszokott volt, hogy februárban vagy márciusban zöldár vonult le a Dunán, a tavaszi áradások az elmúlt évtizedben teljesen elmaradtak.

Ennek az átlagosnál kevesebb télen esett csapadék volt az oka. A folyó főbb vízgyűjtő területein jóval kisebb mennyiségű hó halmozódott fel a korábban szokásosnál, az a sokéves minimumhoz közelített. Az elmúlt évtizedekben egyébként ez az érték 2013-ban volt a legmagasabb – ennek következményeit sajnos megtapasztalhattuk.

A nagyobb víz hiánya nem kedvezett a természetnek, mivel nem, vagy csak alig jutott az árterekbe, s ez a halak ívására is hatással van, ami kedvezőtlenül befolyásolja a halszaporulatot.

Az áradások elmaradásával viszont szúnyogból is jóval kevesebb volt, míg azonban az emberek ennek örülhettek, a vérszívóval táplálkozó állatoknak kevesebb élelem jutott, vagyis a táplálékláncban egy igen fontos láncszem gyakorlatilag hiányzott.

Idén azonban fordul a kocka.

Bár eddig igen alacsony volt a Duna vízállása, most viszont a néhány nappal korábban jelzettnél is nagyobb árhullám érkezik, annak betudhatóan, hogy télen bőséges csapadék hullott a folyó vízgyűjtő területeire.

Szerdán reggel 268 centit mutatott a vízmérce Mohácsnál, jövő hétfőig viszont az előrejelzés szerint megközelíti majd a hat métert. Ezt követően viszont az árnak már várhatóan nem lesz utánpótlása, így az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szintet sem kell majd elrendelni, ami hétszázas víznél lenne esedékes.

Képünk illusztráció.

